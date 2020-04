Preživší si pripomínajú holokaust v izolácii spôsobenej koronavírusom

Jeruzalem 21. apríla (TASR) - Starnúci obyvatelia Izraela, ktorí prežili holokaust, sa v utorok na Deň spomienky na obete holokaustu ocitli tento rok vo veľmi podobnej situácii ako počas druhej svetovej vojny - sami a v strachu z neznámeho. Vo svete sa šíri pandémia nového koronavírusu a ohrozuje predovšetkým starších ľudí, píše tlačová agentúra AP.



Niektorí preživší vravia, že súčasná izolácia a pocit nebezpečenstva obnovili ťažké spomienky na zážitky z vojny. Iných zasa hnevajú porovnávania s ich utrpením počas druhej svetovej vojny, keď nacisti systematicky vyvraždili šesť miliónov Židov.



"Jedno nemá nič spoločné s druhým. Toto nemožno porovnávať s piatimi rokmi, ktoré som musel prekonať počas holokaustu," povedal 92-ročný Dov Landau, ktorý prežil Auschwitz a niekoľko ďalších nacistických vyhladzovacích táborov, ale stratil celú svoju rodinu.



"Teraz môžeme jesť a piť, počúvať hudbu a stále dýchať čerstvý vzduch. Toto je dočasná choroba, ktorá pominie," dodal.



Deň spomienky na obete holokaustu je jedným z najzávažnejších dátumov v izraelskom kalendári. Preživší ľudia sa obvykle zúčastňujú na spomienkových obradoch, rozprávajú tínedžerom svoje príbehy a sú prítomní na spomienkových pochodoch v niekdajších koncentračných táboroch v Európe.



Avšak v utorok, v čase koronavírusovej krízy, sa preživší zdržiavali väčšinou vo vnútri, vo svojich bytoch a opatrovateľských domovoch. Niekoľko sa ich odvážilo vyjsť von, ale na tvári mali ochranné rúška a starostlivo dodržiavali odporúčaný odstup od ostatných ľudí.



Hlavná ceremónia v Izraeli, ktorá obyčajne priláka do národného pamätníka holokaustu Jad va-šem tisíce obyvateľov a najvyšších predstaviteľov krajiny, bola tentoraz vopred nafilmovaná a bez divákov. Priľahlé múzeum je zatvorené v rámci obmedzení pohybu verejnosti, a tak sa spomienkové obrady a výstavy presunuli na internet.



Dve minúty trvajúca siréna o 10.00 h na pamiatku obetí holokaustu tradične zastaví život v Izraeli. Chodci zastanú na mieste, autobusy zastavia na rušných uliciach a autá zaparkujú na kraji ciest - vodiči stoja pri vozidlách so sklonenými hlavami.



Tento rok už však sú ulice takmer prázdne. Kaviarne a reštaurácie, ktoré v tento pamätný deň zatvoria, už zatvorené sú. Krajina sa vyše mesiaca nachádza takmer v stave karantény a snaží sa tak zabrzdiť šírenie vírusu, ktorý už v Izraeli usmrtil vyše 180 ľudí a vyradil z pracovnej činnosti štvrtinu obyvateľov.



V Izraeli je približne 180.000 preživších holokaust a podobný počet ich je na miestach po celom svete. Prvou obeťou koronavírusu v Izraeli bol muž, ktorý počas druhej svetovej vojny ušiel nacistom, a najmenej polovica zo 14 obyvateľov, ktorí zomreli v nákazou ťažko postihnutom domove dôchodcov v juhoizraelskom meste Beerševa, patrila tiež k preživším holokaust.



Aviva Blumová-Wachsová (87), ktorá prežila inváziu nacistov do svojej rodnej Varšavy, uviedla, že najťažšie na súčasnej pandémii je odlúčenie od jej detí, vnúčat a pravnúčat. Dodala však, že jej traumatické zážitky z vojny sa nedajú prirovnať k ničomu inému.



Prvýkrát bol zrušený aj každoročný Pochod za život, ktorý pritiahne do tábora smrti Auschwitz-Birkenau v južnom Poľsku mládež z celého sveta.