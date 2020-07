Preživší v Bosne si mierovým pochodom pripomínajú 25. výročie genocídy

Sarajevo 8. júla (TASR) - Stovky ľudí, ktorí prežili srebrenickú genocídu, začali v stredu 100-kilometrový pochod lesmi východnej Bosny po trase, ktorou pred 25 rokmi unikli pred bosnianskosrbskými polovojenskými jednotkami.



Organizátori pre opatrenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou zakázali účasť veľkého počtu ľudí. Účastníci mierového pochodu so starými bosnianskymi vlajkami prešli okolo bývalých masových hrobov, v ktorých boli za uplynulé dve desaťročia objavené ostatky tisícov obetí, informovala tlačová agentúra Reuters.



Tohtoročné spomienkové podujatia sa budú konať najmä prostredníctvom výstav a konferencií. Na výročie začiatku vraždenia, 11. júla, pochovajú osem nedávno identifikovaných obetí.



V predchádzajúcich rokoch sa na trojdňovom mierovom pochode zúčastnili tisíce bosnianskych Moslimov, ako aj podporovateľov z rozličných kútov sveta.



Bosnianskosrbské sily generála Ratka Mladiča zaútočili v júli 1995 na mesto Srebrenica - východobosniansku enklávu, kde našlo úkryt pod ochranou OSN približne 40.000 bosnianskych Moslimov.



Keď Srebrenica 11. júla 1995 padla do rúk bosnianskych Srbov, ženy a deti boli oddelené od mužov a prevezené autobusmi na územie kontrolované bosnianskou armádou.



Viac než 8000 mužov a chlapcov následne zavraždili bosnianskosrbské sily, zhruba 6000 z nich pri pokuse o útek v lesoch, a telá ukryli do masových hrobov.