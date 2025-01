TRPKÉ SPOMIENKY: Preživší z Auschwitzu sa podelili o svoje príbehy

Berlín 13. januára (TASR) - Preživší holokaustu sa pri príležitosti 80. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau podelili o svoje príbehy v rámci digitálnej kampane "Prežil som Auschwitz: Pamätajte si to". TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Konferencia o židovských materiálnych nárokoch voči Nemecku, známa aj ako Claims Conference, vytvorila spomínanú kampaň, v rámci ktorej na sociálnych sieťach a svojej internetovej stránke zverejňuje videosvedectvá obetí holokaustu.



Do kampane sa zapojilo viac než 80 ľudí, ktorí spomínajú na svoj pobyt v nemeckom nacistickom vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau. Niektoré obete spomínajú stratu svojich blízkych, zatiaľ čo iní hovoria o tom, ako holokaust zničil židovské komunity a mestá, v ktorých žili, píše DPA.



"Hrôzy, ku ktorým došlo v Auschwitzi, boli zlom, ktoré by nikdy nemal žiadny človek zažiť, ale aj zlom, na ktoré by žiadny človek nemal nikdy zabudnúť," uviedol vo vyhlásení predstaviteľ konferencie Gideon Taylor.



"Hoci je náročné predstaviť si sám seba v koncentračnom tábore, všetci sa môžeme stotožniť s tým, že chceme, aby si ľudia pripomenuli milovaných, ktorých sme stratili, skúsenosti, ktoré nás formovali a momenty, ktoré boli pre nás dôležité. Je mimoriadne dôležité, aby sme o Auschwitzi vzdelávali budúce generácie," dodal Taylor.



O svoj príbeh sa podľa oficiálnej internetovej stránky kampane podelila aj Slovenka HertaVyšná, ktorá rozpráva o svojej tete a jej dvoch malých deťoch, ktoré doktor Josef Mengele vybral do plynovej komory. Spomína tiež svojho otca, ktorý zahynul v tábore Sachsenhausen, a svoju matku, ktorú si Mengele vybral na svoje experimenty.



"Tak som prišla o rodičov a v trinástich rokoch som osirela. Želám si, aby sa pamiatka na moju rodinu, ktorá bola zavraždená, zachovala naveky," povedala Vyšná.



Podľa historikov nacisti usmrtili iba v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau najmenej 1,1 milióna ľudí, väčšinou Židov. Obete holokaustu si každoročne pripomíname 27. januára, ktorý je Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu.