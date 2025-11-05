Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Preživšiu holokaust Margot Friedländerovú si uctia pamätnou známkou

Na archívnej snímke Margot Friedländerová. Foto: TASR/AP

Minister financií Lars Klingbeil plánuje pamätnú známku s portrétom Friedländerovej predstaviť 25. novembra, oznámil v utorok jeho rezort.

Autor TASR
Berlín 5. novembra (TASR) - Pamiatku Margot Friedländerovej preživšej holokaust si v Nemecku uctia vydaním pamätnej poštovej známky s jej portrétom. Friedländerová zomrela v máji vo veku 103 rokov, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Friedländerová sa narodila v roku 1921 v Berlíne. Počas nacistického režimu sa v meste skrývala, neskôr ju zadržali a poslali do koncentračného tábora v českom Terezíne. Jej otec, matka a brat zahynuli v nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz.

Pobyt v nacistickom tábore smrti prežila a spoznala v ňom aj svojho budúceho manžela. Po porážke nacistického režimu spoločne emigrovali do Spojených štátov.

Po manželovej smrti v roku 2000 sa Friedländerová začala pravidelne vracať do Berlína, kam sa natrvalo odsťahovala v roku 2010. Agentúra DPA pripomína, že odvtedy pravidelne mladým ľuďom rozprávala svoju osobnú skúsenosť s nacizmom.
