Pri Aljaške spozorovali dve ruské lietadlá, vyslali k nim stíhačky
Ruské lietadlá typu Tu-142 zostali v medzinárodnom vzdušnom priestore a nevstúpili do suverénneho vzdušného priestoru USA ani Kanady, uviedlo NORAD.
Autor TASR
Washington 5. marca (TASR) - Spojené štáty a Kanada v stredu spozorovali dve ruské vojenské lietadlá pri americkom štáte Aljaška, oznámilo Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD). Na identifikáciu a monitorovanie ruských strojov vyslalo 12 stíhačiek vrátane lietadiel F-35 a F-22, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Táto ruská aktivita v americkej a kanadskej Aljašskej identifikačnej zóne protivzdušnej obrany (ADIZ) sa objavuje pravidelne a nie je vnímaná ako hrozba,“ doplnila organizácia vo vyhlásení. Podobný incident zaznamenali aj 20. februára.
