Pri Aljaške spozorovali ruské lietadlá, vyslali k nim stíhačky

Na snímke stíhačky. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Spoločné veliteľstvo USA a Kanady zaznamenalo dve ruské strategické bombardéry Tu-95, sprevádzané dvoma stíhačkami Su-35 a jedným lietadlom včasného varovania A-50.

Autor TASR
Washington 20. februára (TASR) - Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) v noci na piatok zaznamenalo pohyb niekoľkých ruských lietadiel v Aljašskej identifikačnej zóne protivzdušnej obrany (ADIZ). K ruským strojom Spojené štáty vyslali svoje stíhačky. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Reuters.

K ruskej letke preto vyslali dve stíhačky F-16 a dve stíhačky F-35, ako aj lietadlo včasnej výstrahy E-3 a štyri tankovacie lietadlá KC-135 s „cieľom zachytiť, identifikovať a sprevádzať ruské lietadlá“.

NORAD zdôraznilo, že ruské lietadlá nenarušili vzdušný priestor USA alebo a Kanady a boli eskortované preč z oblasti ADIZ.
