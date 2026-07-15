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Pri amerických útokoch na Irán utrpelo zranenia viac než 260 ľudí
Teheránske médiá ďalej informovali, že cieľom útoku bol aj prístav v meste Čáhbahár, kde bolo zasiahnuté stredisko riadenia námornej dopravy.
Autor TASR
Teherán 15. júla (TASR) - Pri najnovších amerických útokoch na Irán utrpelo zranenia viac ako 260 ľudí, uviedlo v stredu iránske ministerstvo zdravotníctva. Rezort tiež dodal, že pri úderoch z posledných dní prišlo o život vyše 30 osôb. TASR o tom píše podľa správ agentúry AP a stanice SkyNews.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v noci oznámilo, že dokončilo „sedemhodinovú vlnu“ útokov zameranú na „desiatky vojenských cieľov“ v blízkosti Hormuzského prielivu a iránskych pobrežných oblastí. Zopakovalo, že cieľom operácie bolo „ešte viac oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať komerčnú lodnú dopravu a civilné posádky“. Zároveň dodalo, že americké sily vystrelili „muníciu na iránske raketové a dronové základne, námorné sily a systémy pobrežnej obrany“.
Iránska štátna tlačová agentúra Fárs medzičasom informovala, že v stredu ráno bolo na kasárne pozemných síl iránskej armády v meste Bampúr na juhu krajiny vystrelených 13 amerických rakiet. Podľa agentúry AFP pri týchto úderoch prišlo o život sedem príslušníkov ozbrojených síl a viacerí ďalší utrpeli zranenia.
Iránska armáda uviedla, že na tento útok zareaguje „rozhodne“.
Teheránske médiá ďalej informovali, že cieľom útoku bol aj prístav v meste Čáhbahár, kde bolo zasiahnuté stredisko riadenia námornej dopravy.
Najnovšie údery USA smerovali aj na juhoiránske prístavné mesto Búšehr, neďaleko ktorého sa nachádza jediná jadrová elektráreň, uviedla štátna tlačová agentúra IRNA.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v noci oznámilo, že dokončilo „sedemhodinovú vlnu“ útokov zameranú na „desiatky vojenských cieľov“ v blízkosti Hormuzského prielivu a iránskych pobrežných oblastí. Zopakovalo, že cieľom operácie bolo „ešte viac oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať komerčnú lodnú dopravu a civilné posádky“. Zároveň dodalo, že americké sily vystrelili „muníciu na iránske raketové a dronové základne, námorné sily a systémy pobrežnej obrany“.
Iránska štátna tlačová agentúra Fárs medzičasom informovala, že v stredu ráno bolo na kasárne pozemných síl iránskej armády v meste Bampúr na juhu krajiny vystrelených 13 amerických rakiet. Podľa agentúry AFP pri týchto úderoch prišlo o život sedem príslušníkov ozbrojených síl a viacerí ďalší utrpeli zranenia.
Iránska armáda uviedla, že na tento útok zareaguje „rozhodne“.
Teheránske médiá ďalej informovali, že cieľom útoku bol aj prístav v meste Čáhbahár, kde bolo zasiahnuté stredisko riadenia námornej dopravy.
Najnovšie údery USA smerovali aj na juhoiránske prístavné mesto Búšehr, neďaleko ktorého sa nachádza jediná jadrová elektráreň, uviedla štátna tlačová agentúra IRNA.