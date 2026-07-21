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Pri aténskej Akropole muž pobodal dvoch ľudí
Identita muža nie je známa, avšak podľa polície zjavne trpí psychickými problémami.
Autor TASR
Atény 21. júla (TASR) - Muž s nožom pobodal pri aténskej Akropole dvoch turistov, oznámil v utorok grécka polícia. Obaja napadnutí vyviazli so zraneniami. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Obeťami útočníka boli muž a žena, obaja Američania gréckeho pôvodu. K útoku došlo pred vchodom do Múzea Akropoly. Ženu ľahko poranil na nohe, kým muž utrpel vážnejšie zranenie ruky.
Páchateľa policajti zadržali a oboch napadnutých previezli do nemocnice. Identita muža nie je známa, avšak podľa polície zjavne trpí psychickými problémami.
Akropola je najnavštevovanejšou turistickou atrakciou Grécka, minulý rok prilákala 4,6 milióna ľudí. Mramorový chrám bol postavený v polovici 5. storočia pred n. l. na počesť ochrankyne mesta - bohyne Atény.
Obeťami útočníka boli muž a žena, obaja Američania gréckeho pôvodu. K útoku došlo pred vchodom do Múzea Akropoly. Ženu ľahko poranil na nohe, kým muž utrpel vážnejšie zranenie ruky.
Páchateľa policajti zadržali a oboch napadnutých previezli do nemocnice. Identita muža nie je známa, avšak podľa polície zjavne trpí psychickými problémami.
Akropola je najnavštevovanejšou turistickou atrakciou Grécka, minulý rok prilákala 4,6 milióna ľudí. Mramorový chrám bol postavený v polovici 5. storočia pred n. l. na počesť ochrankyne mesta - bohyne Atény.