Pri augustovej operácii v západnom Iraku boli zabití 4 vodcovia IS

Washington 14. septembra (TASR) - Štyria vedúci predstavitelia organizácie Islamský štát (IS), vrátane šéfa operácií džihádistickej skupiny v krajine, boli zabití pri augustovej spoločnej americko-irackej operácii v západnom Iraku, oznámilo v piatok v noci Ústredné veliteľstvo americkej armády (CENTCOM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Táto operácia bola zameraná na vedúcich predstaviteľov IS a slúžila na narušenie a zníženie schopnosti IS plánovať, organizovať a viesť útoky proti irackým civilistom," uviedol CENTCOM vo svojom vyhlásení o nálete z 29. augusta.



Celkovo bolo zabitých 14 operatívcov IS, zatiaľ čo pôvodne sa hovorilo o pätnástich. Päť amerických vojakov bolo zranených, ďalší dvaja utrpeli zranenia pri pádoch.



Jeden zo štyroch zabitých vodcov IS bol šéfom operácií Islamského štátu v Iraku, ďalší dohliadal na operácie v západnom Iraku, ďalší mal na starosti technický rozvoj a posledný viedol vojenské operácie džihádistickej skupiny v západnom Iraku.



"CENTCOM zostáva odhodlaný dosiahnuť trvalú porážku IS, ktorý naďalej ohrozuje Spojené štáty, našich spojencov a partnerov, ako aj stabilitu v regióne," uviedol generál Michael Erik Kurilla.



Operácia sa uskutočnila v čase, keď Bagdad a Washington vedú niekoľko mesiacov trvajúce rozhovory o prítomnosti koaličných síl proti džihádu v Iraku. Napriek deklarovanému cieľu Iraku, ktorým je úplné stiahnutie týchto síl, nebol zverejnený žiadny časový rámec, v ktorom by sa tak mohlo stať.



Spojené štáty majú v rámci medzinárodnej koalície proti IS v Iraku približne 2500 vojakov, pričom ďalších 900 amerických vojakov je nasadených v Sýrii. Tieto sily boli v ostatnom čase mnohokrát terčom útokov bezpilotných lietadiel a rakiet, keďže vojna Izraela s palestínskym militantným hnutí Hamas v Pásme Gazy priťahuje na Blízky východ ozbrojené skupiny podporované Iránom.