Pri autonehodách v roku 2024 v Poľsku zahynulo 1881 ľudí

Varšava 8. januára (TASR) - Podľa štatistík poľskej polície zomrelo v roku 2024 pri dopravných nehodách 1881 ľudí a vyše 24-tisíc bolo zranených. To je viac ako v predchádzajúcom roku, píše TASR podľa správy agentúry PAP.



Robert Opas z poľského policajného riaditeľstva v stredu pre PAP uviedol, že v predchádzajúcom roku zaznamenali 388.601 dopravných nehôd. "Za povšimnutie stojí nárast počtu dopravných nehôd, o 22.610 prípadov viac ako v roku 2023," oznámil Opas.



Za celý minulý rok polícia zadržala vyše 91-tisíc vodičov pod vplyvom alkoholu. "Tu sme zaznamenali výrazný pokles, a to o 4339 vodičov menej, pričom počet testov na alkohol sa zvýšil o viac ako dva milióny," dodal Opas. Celkovo polícia testovala na alkohol viac ako 16 miliónov účastníkov cestnej premávky.



Znepokojujúce boli štatistiky prekročenia povolenej rýchlosti, ktoré vzrástli o 10 percent. Všetky údaje spracovala poľská polícia za obdobie od začiatku januára 2024 do 2. januára tohto roka.