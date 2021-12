TRAGÉDIA NA CESTÁCH: Autonehodu neprežilo sedem migrantov

Budapešť 14. decembra (TASR) - Sedem migrantov zomrelo a štyria utrpeli zranenia v noci z pondelka na utorok pri nehode malého nákladného auta so srbským evidenčným číslom v juhomaďarskej obci Mórahalom. Informovala o tom agentúra MTI s odvolaním sa na správu polície Čongrádskej župy.



Vodič vozidla krátko pred polnocou zbadal policajnú hliadku, ktorej sa snažil veľkou rýchlosťou ujsť. Nezvládol však riadenie a narazil do vchodu kvetinárstva. Auto sa prevrátilo nabok.



Medzi zranenými bol aj vodič, ktorého policajti zadržali a začali stíhať pre podozrenie z prevádzačstva a spôsobenia nehody so smrteľnými následkami.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)