< sekcia Zahraničie
Pri autonehode zomrel známy vývojár videohry Call of Duty
Šéf vývojárskej spoločnosti videohier Respawn Entertainment a spoluzakladateľ štúdia Infinity Ward zahynul pri autonehode v Kalifornii, informovala televízia NBC Los Angeles.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 22. decembra (TASR) - Vo veku 55 rokov zomrel pri autonehode uznávaný americký vývojár videohier Vince Zampella. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry AFP a denníka The Guardian.
Zampella sa spolupodieľal na vytvorení série videohier Call of Duty, v rôznych svojich štúdiách sa podieľal na niekoľkých obľúbených herných sériách od Medal of Honor po Titanfall.
Šéf vývojárskej spoločnosti videohier Respawn Entertainment a spoluzakladateľ štúdia Infinity Ward zahynul pri autonehode v Kalifornii, informovala televízia NBC Los Angeles.
Zampella podľa mediálnych správ zomrel pri nehode na diaľnici Angeles Crest, ktorá bola nahlásená kalifornskej diaľničnej hliadke v nedeľu o 12:45 h miestneho času. Vodič vozidla zomrel na mieste a spolujazdec neskôr podľahol zraneniam v nemocnici. Do nehody bolo zapojené údajne iba jedno vozidlo.
Svoju kariéru začal Zampella v oblasti videohier v polovici 90. rokov. Naposledy bol povýšený na vedúceho série videohier Battlefield s vojenskou tematikou v spoločnosti EA Games – Battlefield 6 bol vydaný v októbri a vyslúžil si uznanie kritikov.
Predtým, v roku 2010, založil v rámci EA spoločnosť Respawn Entertainment, ktorá vytvorila obľúbenú sériu robotických strieľačiek Titanfall a populárnu hru pre viacerých hráčov Apex Legends, píše Guardian.
Zampella sa spolupodieľal na vytvorení série videohier Call of Duty, v rôznych svojich štúdiách sa podieľal na niekoľkých obľúbených herných sériách od Medal of Honor po Titanfall.
Šéf vývojárskej spoločnosti videohier Respawn Entertainment a spoluzakladateľ štúdia Infinity Ward zahynul pri autonehode v Kalifornii, informovala televízia NBC Los Angeles.
Zampella podľa mediálnych správ zomrel pri nehode na diaľnici Angeles Crest, ktorá bola nahlásená kalifornskej diaľničnej hliadke v nedeľu o 12:45 h miestneho času. Vodič vozidla zomrel na mieste a spolujazdec neskôr podľahol zraneniam v nemocnici. Do nehody bolo zapojené údajne iba jedno vozidlo.
Svoju kariéru začal Zampella v oblasti videohier v polovici 90. rokov. Naposledy bol povýšený na vedúceho série videohier Battlefield s vojenskou tematikou v spoločnosti EA Games – Battlefield 6 bol vydaný v októbri a vyslúžil si uznanie kritikov.
Predtým, v roku 2010, založil v rámci EA spoločnosť Respawn Entertainment, ktorá vytvorila obľúbenú sériu robotických strieľačiek Titanfall a populárnu hru pre viacerých hráčov Apex Legends, píše Guardian.