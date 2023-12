Pri autonehode zomrela členka skupiny Dixie Chicks Laura Lynchová

New York 24. decembra (TASR) - Vo veku 65 rokov zomrela v sobotu pri autonehode v americkom štáte Texas americká hudobníčka, speváčka a zakladajúca členka americkej country hudobnej skupiny Chicks (predtým známej ako Dixie Chicks) Laura Lynchová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a webovej stránky NBC News.



Hudobníčka zahynula na následky čelnej zrážky na diaľnici pri meste El Paso o 17.45 h miestneho času. Texaské úrady uviedli, že oproti idúce auto vošlo do protismeru, pretože sa pokúšalo predbehnúť vozidlo pred sebou.



Polícia uviedla, že Lynchová nemala v čase nehody zapnutý bezpečnostný pás a na mieste zahynula. Druhé vozidlo začalo horieť, pričom vodiča previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami.



Lynchová spoluzakladala skupinu Chicks v roku 1989 spolu s Robyn Lynn Macyovou a sestrami Martie Maguireovou a Emily Strayerovou (rodenými Erwinovými) v meste Dallas v Texase. Skupinu opustila v roku 1995 po vydaní troch albumov, pričom skupina dosiahla úspech až po jej odchode. Nahradila ju speváčka Natalie Mainesová.