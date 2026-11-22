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Pri Benghází zasiahli drony druhú loď za jeden deň
Plavidlo utrpelo vážne škody a zranených bolo desať pracovníkov prístavu.
Autor TASR
Tripolis/Benghází 22. novembra (TASR) — Bezposádkové námorné drony v nedeľu večer zaútočili pri prístavnom meste Benghází na východe Líbye na obchodnú loď plaviacu sa pod maltskou vlajkou. K incidentu došlo len niekoľko hodín po tom, čo nočný dronový útok zasiahol ruskú vojnovú loď kotviacu na miestnej námornej základni. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Príslušníci líbyjského námorníctva úspešne evakuovali všetkých členov posádky zasiahnutej nákladnej lode. Podľa miestneho ministerstva zdravotníctva utrpeli niektorí námorníci ľahšie zranenia a ich stav je stabilizovaný.
Turecká agentúra Anadolu zverejnila na Facebooku zábery zhotovené z vrtuľníka líbyjských ozbrojených síl, na ktorých vidieť, ako červenú nákladnú loď na otvorenom mori zasiahne námorný dron.
V nedeľu ráno sa cieľom pravdepodobne dronového útoku stala ruská korveta Merkurij triedy Stereguščij, ktorá v Benghází kotvila už niekoľko dní a sprevádzala konvoj lodí prepravujúcich zbrane. Plavidlo utrpelo vážne škody a zranených bolo desať pracovníkov prístavu.
Vláda východnej Líbye tento incident označila za vážne narušenie suverenity a nariadila spoločné vyšetrovanie s ruskou stranou. Vo vyhlásení zdôraznila, že Líbya nie je účastníkom vojny medzi Ruskom a Ukrajinou ani žiadneho ozbrojeného konfliktu za jej hranicami a jej vzťahy so spriatelenými krajinami sú jej zvrchovanou záležitosťou. Voči každému, kto bude uznaný za zodpovedného za takéto útoky, uskutoční právne a diplomatické kroky.
Dva nemenované líbyjské vojenské zdroje pre agentúru Reuters uviedli, že líbyjské námorné a vzdušné sily v nedeľu pri Benghází zachytili a zničili celkovo viac ako 20 útočných námorných dronov.
Miestne televízne stanice al-Masár a Libya al-Hadath so sídlom v Benghází, napojené na sily poľného maršala Chalífu Haftara, ktorý ovláda východ Líbye, informovali, že diaľkovo ovládané námorné drony naložené výbušninami patrili Ukrajine.
Zatiaľ nie je známe, či útoky na lode v prístave a na otvorenom mori spolu súvisia. Rusko ani Ukrajina sa k nim doteraz nevyjadrili.
Východná Líbya dlhodobo slúži ako kľúčový logistický uzol pre ruské vojenské operácie v Afrike. K explózii v Benghází došlo len deň po tom, čo drony v sobotu vo Fínskom zálive zasiahli ruskú nákladnú loď Sparta II, ktorá taktiež slúži na prepravu vojenského materiálu.
V marci tohto roka sa pri líbyjskom pobreží potopil ruský tanker na skvapalnený zemný plyn. Ruský prezident Vladimir Putin obvinil z tohto útoku Ukrajinu. Plavidlo bolo súčasťou ruskej tzv. tieňovej flotily tankerov, ktoré obchádzajú západné sankcie a prepravujú ruskú ropu a plyn po celom svete.
Príslušníci líbyjského námorníctva úspešne evakuovali všetkých členov posádky zasiahnutej nákladnej lode. Podľa miestneho ministerstva zdravotníctva utrpeli niektorí námorníci ľahšie zranenia a ich stav je stabilizovaný.
Turecká agentúra Anadolu zverejnila na Facebooku zábery zhotovené z vrtuľníka líbyjských ozbrojených síl, na ktorých vidieť, ako červenú nákladnú loď na otvorenom mori zasiahne námorný dron.
V nedeľu ráno sa cieľom pravdepodobne dronového útoku stala ruská korveta Merkurij triedy Stereguščij, ktorá v Benghází kotvila už niekoľko dní a sprevádzala konvoj lodí prepravujúcich zbrane. Plavidlo utrpelo vážne škody a zranených bolo desať pracovníkov prístavu.
Vláda východnej Líbye tento incident označila za vážne narušenie suverenity a nariadila spoločné vyšetrovanie s ruskou stranou. Vo vyhlásení zdôraznila, že Líbya nie je účastníkom vojny medzi Ruskom a Ukrajinou ani žiadneho ozbrojeného konfliktu za jej hranicami a jej vzťahy so spriatelenými krajinami sú jej zvrchovanou záležitosťou. Voči každému, kto bude uznaný za zodpovedného za takéto útoky, uskutoční právne a diplomatické kroky.
Dva nemenované líbyjské vojenské zdroje pre agentúru Reuters uviedli, že líbyjské námorné a vzdušné sily v nedeľu pri Benghází zachytili a zničili celkovo viac ako 20 útočných námorných dronov.
Miestne televízne stanice al-Masár a Libya al-Hadath so sídlom v Benghází, napojené na sily poľného maršala Chalífu Haftara, ktorý ovláda východ Líbye, informovali, že diaľkovo ovládané námorné drony naložené výbušninami patrili Ukrajine.
Zatiaľ nie je známe, či útoky na lode v prístave a na otvorenom mori spolu súvisia. Rusko ani Ukrajina sa k nim doteraz nevyjadrili.
Východná Líbya dlhodobo slúži ako kľúčový logistický uzol pre ruské vojenské operácie v Afrike. K explózii v Benghází došlo len deň po tom, čo drony v sobotu vo Fínskom zálive zasiahli ruskú nákladnú loď Sparta II, ktorá taktiež slúži na prepravu vojenského materiálu.
V marci tohto roka sa pri líbyjskom pobreží potopil ruský tanker na skvapalnený zemný plyn. Ruský prezident Vladimir Putin obvinil z tohto útoku Ukrajinu. Plavidlo bolo súčasťou ruskej tzv. tieňovej flotily tankerov, ktoré obchádzajú západné sankcie a prepravujú ruskú ropu a plyn po celom svete.