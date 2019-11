Pri Benine uniesli piráti deviatich námorníkov z nórskej lode

Cotonou 4. novembra (TASR) - Predpokladaní piráti uniesli deviatich námorníkov, ktorí na lodi nórskej spoločnosti Ugland čakali pred vstupom do prístavu Cotonou v západoafrickom Benine. Oznámili to v nedeľu prístavné úrady, informuje agentúra AFP.



V oznámení sa uvádza, že k "pirátskemu činu" došlo v sobotu dopoludnia. Útočníci vtrhli na loď Bonita asi deväť míľ od vstupu do prístavu a uniesli osem členov posádky, ako aj kapitána.



Vlastník lode, spoločnosť Ugland, vo vyhlásení incident potvrdila s tým, že plavidlo Bonita čakalo na pridelenie kotviska, aby mohla vyložiť svoj náklad sadry. Všetci unesení sú Filipínci, pričom členovia posádky, ktorí na lodi zostali, upovedomili úrady.



Guinejský záliv sa stal jedným z najnebezpečnejších námorných regiónov sveta, približuje AFP. Útoky na lode a únosy členov posádky s cieľom získať výkupné sú tam čoraz častejšie, najmä popri pobreží Nigérie, ktorá je významným producentom ropy. Tieto aktivity pirátov vážne narušili medzinárodnú lodnú dopravu dôležitú pre africký kontinent, škody sa odhadujú na miliardy dolárov.