Pri Bielom dome zatkli mladíka, ktorý vraj prišiel zabiť Truma

Washington 9. februára (TASR) - Ochranka Bieleho domu zatkla mladého muža, ktorý mal pri sebe nôž a tvrdil, že prišiel zabiť prezidenta USA Donalda Trumpa.



Informovala o tom v nedeľu agentúra AP, ktorá dodala, že k zatknutiu došlo v sobotu pri sídle amerických prezidentov vo Washingtone.



Muž bude čeliť obvineniu z vyhrážania sa ublížením na zdraví, uviedla podľa AP washingtonská polícia.



Zadržaným je 25-ročný Roger Hedgpeth, ktorý v sobotu popoludní podišiel k príslušníkovi ochranky patrolujúcemu v okolí Bieleho domu a oznámil mu, že prišiel zabiť Trumpa a že svoj čin spácha nožom, ktorý má pri sebe.



Podľa AP polícia pri prehliadke zistila, že muž skutočne má na páse puzdro s nožom s asi deväť centimetrov dlhou čepeľou. Mal aj prázdne puzdro na pištoľ.



Hedgpetha previezli do vyšetrovacej väzby a následne do nemocnice, kde posúdia jeho psychický stav.



Podobnosti o tom, odkiaľ mladý muž pochádza a či má právnika, ktorý by mohol konať v jeho mene, podľa AP nie sú známe.