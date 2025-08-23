< sekcia Zahraničie
Pri boji s lesným požiarom v Portugalsku zahynul ďalší hasič
Portugalsko i susedné Španielsko v uplynulých dvoch mesiacoch bojovali s niekoľkými lesnými požiarmi.
Lisabon 23. augusta (TASR) - Kancelária portugalského prezidenta Marcela Rebela de Sousu v sobotu oznámila, že štvrtou obeťou lesných požiarov v okolí obce Sabugal sa stal hasič bojujúci so šíriacimi sa plameňmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kancelária prezidenta vyjadrila sústrasť rodine 45-ročného hasiča, ktorý „tragicky zahynul pri priamom boji s lesnými požiarmi v obci Sabugal“ na severovýchode krajiny.
Portugalsko i susedné Španielsko v uplynulých dvoch mesiacoch bojovali s niekoľkými lesnými požiarmi, pre ktoré vlny horúčav, suchá a priaznivý vietor vytvárajú ideálne podmienky pre rýchlejšie šírenie. V Španielsku dosiaľ zahynuli pri požiaroch rovnako štyria ľudia.
Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) tento rok v Portugalsku vyhorelo už približne 278.000 hektárov lesov.
