Pri bojoch na hranici s Kambodžou zomreli štyria thajskí vojaci

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vladimír Benko

Ministerstvo obrany Kambodže uviedlo, že thajské lietadlá v sobotu ráno vykonali nálety.

Bangkok 13. decembra (TASR) - Thajsko oznámilo, že v sobotu boli pri obnovených bojoch na hranici s Kambodžou zabití štyria jeho vojaci. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.

„Ďalší štyria vojaci zomreli pri strete v oblasti Chong An Ma,“ povedal hovorca ministerstva obrany Surasant Kongsiri na tlačovej konferencii. Dodal, že od obnovenia bojov v pondelok zomrelo už 14 vojakov.

Ministerstvo obrany Kambodže uviedlo, že thajské lietadlá v sobotu ráno vykonali nálety. Nekomentovalo piatkové vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa údajne s oboma krajinami telefonicky dohodol na zastavení bojov.

Thajský minister zahraničných vecí v sobotu povedal, že niektoré Trumpove poznámky „neodrážajú presné pochopenie situácie“. „Ľutujeme a sme sklamaní, že niektoré body, ktoré prezident Trump uviedol, majú vplyv na cítenie thajského ľudu, Thajska, pretože sa považujeme ... za najstaršieho zmluvného spojenca Spojených štátov v regióne,“ povedal.

Najnovšie boje boli vyvolané potýčkou zo 7. decembra, pri ktorej boli zranení dvaja thajskí vojaci. Bolo tiež narušené prímerie presadené Trumpom, ktoré v júli ukončilo boje kvôli dlhotrvajúcim územným sporom.

Dohoda o prímerí z leta zastavila boje, pri ktorých zahynulo 43 osôb a približne 300.000 ľudí na oboch stranách hranice bolo vysídlených.

Hranica medzi oboma krajinami bola vytýčená počas francúzskej koloniálnej nadvlády. Najznámejší prípad územných sporov je v okolí hinduistického chrámu Preah Vihear, kde si územie asi 4,6 štvorcového kilometra nárokujú obidve krajiny, hoci Medzinárodný súdny dvor (ICJ) ho v roku 2013 opätovne priznal Kambodži.
