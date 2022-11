Pri bojoch na Ukrajine zomrel dobrovoľný vojak z Taiwanu

Tchaj-pej 6. novembra (TASR) – Taiwanec, ktorý sa dobrovoľne prihlásil do boja na Ukrajine, zahynul na bojisku. Oznámilo to taiwanské ministerstvo zahraničných vecí, informovala v nedeľu agentúra AFP, od ktorej správu TASR prevzala.



Ceng Šeng-kuang je prvou známou taiwanskou obeťou vojny na Ukrajine. Smrť 25-ročného príslušníka práporu dobrovoľných vojakov podľa ministerstva potvrdil ukrajinský poľný veliteľ.



"Vyjadrujeme úprimnú sústrasť za nášho krajana, ktorý obetoval svoj život vo vojne na Ukrajine, a vzdávame hold jeho duchu pomoci Ukrajincom pri obrane slobody a demokracie," píše sa vo vyhlásení ministerstva.



Cengova manželka pre tlačovú agentúru CNA povedala, že na Ukrajinu odcestoval v júni. Naposledy boli v kontakte 23. októbra, keď jej povedal, že začína päťdňovú misiu. Následne až túto stredu dostala správu z manželovho telefónu. Jeho kolega napísal, že Ceng bol zranený a zomrel cestou do nemocnice.



Vojna na Ukrajine rezonuje u mnohých obyvateľov Taiwanu, keďže prehĺbila ich obavy v súvislosti s neustálou hrozbou invázie susednej Číny. Peking považuje samosprávnu ostrovnú krajinu za súčasť svojho územia, ktoré musí byť zjednotené s pevninou, v nevyhnutnom prípade aj pomocou vojenskej sily.



Podľa miestnych médií v súčasnosti na Ukrajine v radoch dobrovoľníkov bojuje približne desať Taiwancov.