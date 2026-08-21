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Pri bojoch proti Iránu utrpelo zranenia vyše 750 amerických vojakov

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Na snímke ľudia stoja na zničenom moste po leteckých útokoch v provincii Hormozgán na juhu Iránu. Foto: TASR/AP

Z celkovo 757 zranených je viac ako 580 príslušníkov pozemných síl Spojených štátov, 86 príslušníkov námorných síl, 64 vojakov vzdušných síl a 19 príslušníkov námornej pechoty.

Autor TASR
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Washington 21. augusta (TASR) - Počas operácií proti Iránu utrpelo od začiatku vojny vo februári zranenia viac ako 750 amerických vojakov. Vyplýva to z údajov Pentagónu, o ktorých vo štvrtok informovala agentúra AP, píše TASR.

Z celkovo 757 zranených je viac ako 580 príslušníkov pozemných síl Spojených štátov, 86 príslušníkov námorných síl, 64 vojakov vzdušných síl a 19 príslušníkov námornej pechoty.

Americké ministerstvo obrany ani regionálne Centrálne velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM), ktorého oblasťou pôsobnosti je Blízky východ a Stredná Ázia, neposkytli takmer žiadne informácie o tom, ako k zraneniam došlo alebo aký je rozsah škôd na základniach USA.

Podľa amerických predstaviteľov, na ktorých sa odvoláva AP, však pri prevažnej väčšine zranení ide o traumatické poranenia mozgu, dodala americká tlačová agentúra.
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