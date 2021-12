Pri bojoch s teroristami v Nigeri zahynulo 12 vojakov

Niamey 6. decembra (TASR) - Najmenej 12 vojakov a "desiatky teroristov" bolo zabitých počas bojov na západe Nigeru. Oznámilo to v nedeľu tamojšie ministerstvo obrany, píše agentúra AFP.



V zrážkach so "stovkami ozbrojených teroristov", ku ktorým došlo päť kilometrov od dediny Fantio v regióne Tillabéri, utrpelo zranenia ďalších osem vojakov, uviedol rezort obrany vo vyhlásení.



Príslušníci ozbrojených síl sa "urputne bránili" a zabili desiatky útočníkov, no tí ich následne premohli, keďže boli v prevahe. Nepriateľa nakoniec prinútili k ústupu posily z neďalekých pozícií nigerskej armády i letecká podpora, doplnilo ministerstvo.



Malá rurálna komunita Fantio sa nachádza v regióne Tillabéri v takzvanej oblasti "troch hraníc", kde sa zbiehajú hranice Nigeru, Mali a Burkiny Faso. Oblasť je známa útokmi džihádistov, napojených na teroristickú sieť al-Káida a militantnú organizáciu Islamský štát (IS).



V máji tam počas útoku, ktorý sa odohral počas moslimského sviatku prerušenia pôstu íd al-fitr, ktorým sa končí pôstny mesiac ramadán, boli zabití piati dedinčania a ďalší dvaja boli vážne zranení, pripomenulo ministerstvo. Koncom júna zase zahynuli pri ďalšom útoku dvaja civilisti, riaditeľ školy a policajt vo výslužbe.



Okrem útokov džihádistických skupín, akou je napríklad Islamský štát na Veľkej Sahare (EIGS), operujúcich na západe krajiny, čelí juhozápadná časť Nigeru hraničiaca s Nigériou i útokom skupiny Boko Haram či organizácii Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP).