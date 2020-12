Pri bojoch v Tigraji zomreli i zamestnanci humanitárnych agentúr

Addis Abeba 11. decembra (TASR) - Dve medzinárodné humanitárne organizácie v piatok informovali, že počas nepokojov vo federálnom štáte Tigraj na severe Etiópie prišli o život ich štyria zamestnanci.



Agentúra AFP spresnila, že obeťami sú traja pracovníci Dánskej rady pre utečencov (DRC), ktorí pracovali ako ochrankári, a jeden zamestnanec Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK).



Od vypuknutia ozbrojených zrážok v štáte Tigraj je tam na potravinovú pomoc odkázaných odhadom okolo 600.000 ľudí vrátane 96.000 utečencov z neďalekej Etitrey.



Ofenzívu proti jednotkám podporujúcim odporcov vlády v štáte Tigraj nariadil predseda etiópskej vlády Abiy Ahmed dňa 4. novembra. V dôsledku bojov však v Tigraji uviazli desiatky humanitárnych pracovníkov. Výpadky v spojení v kombinácii s prísnymi obmedzeniami na vstup do Tigraja spôsobili, že humanitárne agentúry sa len veľmi ťažko dostávajú k informáciám a majú problém so zaistením bezpečnosti pre svojich zamestnancov v oblasti.



Premiér Abiy síce 28. novembra oznámil víťazstvo vládnych jednotiek nad protivládnymi vzbúrencami, ale OSN a ďalšie humanitárne agentúry tvrdia, že boje v oblasti pokračujú.



V tejto situácii Spojené štáty v noci na piatok uviedli, že podľa ich informácií eritrejské jednotky prekročili hranice s Etiópiou a pomáhajú vládnej armáde pri vojenskej operácii proti povstalcom.



Orgány oboch afrických krajín túto informáciu popreli. Spojené štáty ju však označili za dôveryhodnú a požadujú okamžité stiahnutie eritrejských vojakov.



Abiy je nositeľom Nobelovej ceny za mier za dosiahnutie mieru s Eritreou, pripomenul Reuters. Abiy totiž s eritrejským prezidentom Isaiasom Afwerkim podpísali mierovú zmluvu, ktorou sa v roku 2018 skončil dve desaťročia trvajúci ozbrojený konflikt. Obe vlády teraz považujú povstalcov z Tigraja búriacich sa proti vláde v Addis Abebe (TPLF) za spoločného nepriateľa.



TPLF tvrdí, že jeho príslušníci za posledný mesiac zabili a zajali veľké množstvo eritrejských vojakov, neposkytol však nijaké dôkazy. Okrem toho TPLF vypálil na územie susednej Eritrey najmenej štyri rakety, uviedlo podľa Reuters ministerstvo zahraničných vecí USA.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na diplomatické zdroje v utorok informovala, že eritrejské jednotky vstúpili do Etiópie zrejme v polovici novembra cez tri pohraničné mestá na severe: Zalambessa, Rama a Badme.



Mesfin Hagos, bývalý eritrejský minister obrany, ktorý sa názorovo rozišiel s prezidentom Isaiasom, v článku pre spravodajský portál African Arguments uviedol, že Eritrea vyslala štyri mechanizované divízie, sedem mechanizovaných divízií a brigádu komanda. Mesfin sa pri tomto tvrdení odvolal na svoje zdroje z rezortu obrany, opozície a osobné kontakty, dodal Reuters.



Prítomnosť eritrejských vojsk na etiópskej pôde podľa Reuters vyvoláva znepokojenie západných spojencov a mohla by viesť k eskalácii konfliktu v Tigraji.