Pri bombardovaní Rakky zahynulo vyše 1600 civilistov

Bejrút 25. apríla (TASR) - Vyše 1600 civilistov zahynulo v roku 2017 pri bombardovaní sýrskeho mesta Rakka koalíciou pod vedením USA. Rakka ležiaca na severe Sýrie bola vtedy faktickým hlavným mestom samozvaného kalifátu teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Správu zverejnili vo štvrtok ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) a pozorovateľská skupina Airwars.



Podľa agentúry DPA ide o oveľa vyšší počet zabitých civilistov, než uvádzala koalícia pod vedením USA. Tá tvrdila, že pri náletoch zahynulo 159 civilistov.



V správe Amnesty International a Airwars sa uvádza, že po vyše dvoch rokoch vyšetrovania máme "brutálne živý obraz o viac ako 1600 civilistoch zabitých v priamom dôsledku tisícov amerických, britských a francúzskych náletov a desaťtisícov amerických delostreleckých úderov v rámci vojenskej kampane koalície v Rakke od júna do októbra 2017".



"Mnohé letecké útoky boli nepresné a desiatky tisíc delostreleckých úderov boli bezohľadné, takže nie je prekvapením, že zabili a zranili mnoho stoviek civilistov," konštatovala konzultantka AI pre krízové situácie Donatella Roverová.



Spojenými štátmi podporované a Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) oficiálne oznámili víťazstvo nad IS v Rakke 20. októbra 2017. Rakky sa IS zmocnil v januári 2014 a následne toto mesto zmenil na baštu svojho kalifátu, kde uplatňoval striktný výklad moslimského zákonníka.