Bombový útok na mešitu v Kábule si vyžiadal život jej imáma

Kábul 2. júna (TASR) - Najmenej dvoch mŕtvych a rovnaký počet zranených si vyžiadal utorňajší bombový útok samovražedného atentátnika na mešitu v afganskom hlavnom meste Kábul. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu ministerstva vnútra.



Medzi obeťami je aj imám mešity, ktorý svojim zraneniam podľahol v nemocnici.



"Samovražedný atentátnik sa odpálil v umyvárni v mešite vezíra Akbara Chána," uviedol pre agentúru AFP hovorca afganského ministerstva vnútra.



K útoku na mešitu, ktorá sa nachádza pri vstupe do takzvanej zelenej zóny, kde sídla mnohé zahraničné diplomatické misie, došlo počas utorkových večerných modlitieb okolo 19.25 h miestneho času.



K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil, avšak v Kábule je v posledných týždňoch aktívna teroristická organizácia Islamský štát (IS), ktorá už v minulosti útočila na mešity v Afganistane.



Najnovší útok v afganskej metropole sa stal po tom, čo pri výbuchu nálože v provincii Kundúz prišlo v pondelok o život najmenej sedem civilistov a šesť utrpelo zranenia. Zodpovednosť zaň sa pripisuje militantnému hnutiu Taliban.



Dvaja zamestnanci súkromnej afganskej televízie zomreli v sobotu pri bombovom útoku v Kábule, keď explózia výbušniny umiestnenej na kraji cesty zasiahla autobus televízneho štábu. K zodpovednosti za tento útok sa prihlásili členovia IS.