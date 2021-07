Pri bombovom útoku utrpelo zranenia päť príslušníkov mierových síl OSN

New York 27. júla (TASR) - Päť príslušníkov mierových síl OSN utrpelo v pondelok zranenia pri bombovom útoku na severe Mali, informovala Organizácia Spojených národov.



Podľa agentúry AP hovorca OSN Farhan Haq uviedol, že improvizované výbušné zariadenie explodovalo v obci Aguelhok v regióne Kidal. Na miesto boli okamžite vyslané sily rýchlej reakcie a zranených previezli do nemocnice. Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.



Mali sa snaží potlačiť džihádistické povstanie, ktoré vypuklo na severe krajiny v roku 2012 a odvtedy sa rozšírilo aj do susedných štátov Burkiny Faso a Nigeru.



Džihádisti boli v roku 2013 vytlačení z miest na severe krajiny pomocou vojenskej operácie vedenej Francúzskom. Rýchlo sa však preskupili v púšti a začali podnikať útoky na malijskú armádu a jej spojencov. Extrémisti prenikli až do strednej časti Mali, kde ich prítomnosť vyvolala napätie medzi tamojšími etnickými skupinami.



Hovorca OSN Farhan Haq poznamenal, že vrtuľníky mierových síl OSN a ďalšie prostriedky rozohnali cez víkend ozbrojencov predtým, ako mohli podniknúť útok na obec Bandiougou v strednej časti Mali.