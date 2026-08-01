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Pri bombovom útoku v Kolumbii utrpelo zranenia 11 ľudí
De la Espriella pôvodne žiadal, aby bol inaugurovaný v areáli vojenskej posádky v konfliktnom departemente Cauca, to však neschválil Petro.
Autor TASR
Bogota 1. augusta (TASR) - Pri výbuchu nákladného vozidla naloženého výbušninami pri policajnej stanici v kolumbijskom meste Cúcuta neďaleko hraníc s Venezuelou utrpelo v sobotu zranenia najmenej 11 ľudí. K explózii došlo necelý týždeň pred inauguráciou zvoleného prezidenta Abelarda de la Espriellu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Evidujeme osem zranených policajtov a troch civilistov... Išlo o otrasný násilný čin,“ povedal tajomník pre bezpečnosť departementu Norte de Santander George Quintero. Novinári na mieste videli horiace vozidlo, poškodené fasády budov a policajtov, vojakov či miestnych obyvateľov zhromaždených okolo miesta útoku.
Zvolený kolumbijský prezident De la Espriella bombový útok odsúdil. „Čo najdôraznejšie odsudzujem zbabelý teroristický útok spáchaný v Cúcute proti našej národnej polícii... Terorizmus Kolumbiu nezastraší, ani nezlomí odhodlanie Kolumbijčanov žiť v mieri a bezpečí,“ uviedol na sociálnej sieti X. Pravicovo orientovaný politik sa ujme funkcie 7. augusta, keď vystrieda v úrade ľavičiara Gustava Petra.
S podporou administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa prisľúbila nová hlava štátu zintenzívniť boj proti povstalcom a ďalším organizáciám obchodujúcim s drogami, ktoré stoja za najhoršou vlnou násilností v Kolumbii za posledné desaťročie. Na dosiahnutie svojich cieľov plánuje De la Espriella vytvoriť vojenské spojenectvo so Spojenými štátmi a Izraelom.
Povstalecké skupiny adresovali zvolenému prezidentovi viaceré varovania, keďže plánuje ukončiť mierové rokovania, ktoré Petro viedol s ozbrojenými organizáciami. Jeho inauguráciu bude preto sprevádzať jedno z najväčších nasadení bezpečnostných zložiek v histórii týchto ceremónií. Operácie na zemi, mori aj vo vzduchu bude zabezpečovať približne 11.000 vojakov a policajtov.
De la Espriella pôvodne žiadal, aby bol inaugurovaný v areáli vojenskej posádky v konfliktnom departemente Cauca, to však neschválil Petro. Prezidentské inaugurácie sa pritom tradične konajú v budove Kongresu v Bogote. Zvolená hlava štátu napokon požiadala o presunutie ceremónie do mesta Cali na juhozápade krajiny, regiónu sužovaného zrážkami s drogovými gangmi a povstalcami.
„Evidujeme osem zranených policajtov a troch civilistov... Išlo o otrasný násilný čin,“ povedal tajomník pre bezpečnosť departementu Norte de Santander George Quintero. Novinári na mieste videli horiace vozidlo, poškodené fasády budov a policajtov, vojakov či miestnych obyvateľov zhromaždených okolo miesta útoku.
Zvolený kolumbijský prezident De la Espriella bombový útok odsúdil. „Čo najdôraznejšie odsudzujem zbabelý teroristický útok spáchaný v Cúcute proti našej národnej polícii... Terorizmus Kolumbiu nezastraší, ani nezlomí odhodlanie Kolumbijčanov žiť v mieri a bezpečí,“ uviedol na sociálnej sieti X. Pravicovo orientovaný politik sa ujme funkcie 7. augusta, keď vystrieda v úrade ľavičiara Gustava Petra.
S podporou administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa prisľúbila nová hlava štátu zintenzívniť boj proti povstalcom a ďalším organizáciám obchodujúcim s drogami, ktoré stoja za najhoršou vlnou násilností v Kolumbii za posledné desaťročie. Na dosiahnutie svojich cieľov plánuje De la Espriella vytvoriť vojenské spojenectvo so Spojenými štátmi a Izraelom.
Povstalecké skupiny adresovali zvolenému prezidentovi viaceré varovania, keďže plánuje ukončiť mierové rokovania, ktoré Petro viedol s ozbrojenými organizáciami. Jeho inauguráciu bude preto sprevádzať jedno z najväčších nasadení bezpečnostných zložiek v histórii týchto ceremónií. Operácie na zemi, mori aj vo vzduchu bude zabezpečovať približne 11.000 vojakov a policajtov.
De la Espriella pôvodne žiadal, aby bol inaugurovaný v areáli vojenskej posádky v konfliktnom departemente Cauca, to však neschválil Petro. Prezidentské inaugurácie sa pritom tradične konajú v budove Kongresu v Bogote. Zvolená hlava štátu napokon požiadala o presunutie ceremónie do mesta Cali na juhozápade krajiny, regiónu sužovaného zrážkami s drogovými gangmi a povstalcami.