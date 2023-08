Pri brehoch Grécka prebieha záchranná operácia

Atény 11. augusta (TASR) - Pri južnom pobreží Grécka v piatok prebieha operácia s cieľom zachrániť viac ako 100 migrantov z paluby jachty, ktorá sa dostala do problémov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Do operácie južne od polostrova Peloponéz sú zapojené štyri civilné plavidlá a vrtuľník. Do oblasti smerovali aj tri člny pobrežnej stráže.



K incidentu došlo neďaleko miesta, kde sa 14. júna prevrátila rybárska loď so stovkami migrantov. Táto tragická udalosť si vyžiadala najmenej 82 obetí, prežilo len 104 osôb. Ďalšie stovky osôb sú nezvestné.



V piatok takisto prebiehala druhá pátracia operácia po možných preživších pri ostrove Rodos, kde predtým z paluby plachetnice zachránili 22 migrantov.