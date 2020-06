Pri brehoch Indonézie zachránili 94 ľudí, pravdepodobne Rohingov

Jakarta 24. júna (TASR) - Indonézska rybárska loď zachránila 94 ľudí, pravdepodobne z etnika mjanmarských Rohingov, ktorých našla na mori neďaleko provincie Aceh. Oznámila to v stredu miestna polícia, na ktorú sa odvolala agentúra DPA.



Rybári zachránili v pondelok skupinu po tom, čo sa ich plavidlo začalo z neznámych príčin potápať. "Vyslali sme na more tím zložený z polície a armády, ktorý našiel indonézsku rybársku posádku s 94 cudzincami na palube," povedal šéf miestnej polície a dodal, že sa posádka zatiaľ nedostala na pevninu.



Za posledných päť rokov uviazli v Acehu tisíce Rohingov, keď tam vietor pri ceste do Malajzie zavial ich lode.



Rohingovia sú moslimskou menšinou v prevažne budhistickom Mjanmarsku, kde sú považovaní za ilegálnych imigrantov z Bangladéša, a to napriek tomu, že v Jakchainskom štáte žijú už po celé generácie.



Vyšetrovatelia OSN obvinili Mjanmarsko z masového vyvražďovania Rohingov "so zámerom genocídy" ešte v roku 2017, keď bolo viac ako 730.000 Rohingov vyhostených z Jakchainského štátu do Bangladéša.