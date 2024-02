Pri brehoch Senegalu sa potopila loď, hlásia najmenej 24 mŕtvych

Saint-Louis 29. februára (TASR) - Najmenej 24 ľudí smerujúcich do Európy zahynulo po potopení lode s migrantmi pri severnom pobreží Senegalu. Uviedol to vo štvrtok guvernér senegalského regiónu Saint Louis, informuje agentúra AFP.



Guvernér Alioune Badara Samb uviedol, že od stredy bolo v oblasti nájdených už 24 tiel. Plavidlo sa dostalo do ťažkostí pri nebezpečnom úseku severného pobrežia krajiny. Ústie Saint Louis, kde sa rieka Senegal vlieva do Atlantického oceána, je známe silnými prúdmi a zabahnenými oblasťami.



Niekoľkým ľuďom sa po potopení lode podarilo dostať na pobrežie. Jedna z preživších pre AFP povedala, že keď loď pred týždňom vyplávala z jedného zo senegalských prístavov, bolo na jej palube vyše 300 ľudí. Ďalší z preživších odhadol, že tam bolo viac ako 200 pasažierov.



Loď pôvodne doplávala do Maroka, ale jej kapitán pre stratu kurzu odmietol pokračovať v plavbe a otočil plavidlo naspäť k brehom Senegalu.



Pobrežie Senegalu je čoraz častejšie východiskovým bodom pre Afričanov, ktorí utekajú pred chudobou a nezamestnanosťou a smerujú na španielske Kanárske ostrovy.