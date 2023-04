Pri brehoch Tuniska sa potopila loď, nezvestných je 20 migrantov

Tunis 8. apríla (TASR) - Najmenej 20 afrických migrantov smerujúcich do Talianska je nezvestných po tom, ako sa v sobotu pri pobreží Tuniska potopila ich loď. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Tuniskej pobrežnej stráži sa podarilo zachrániť 17 ľudí, dvaja z nich sú v kritickom stave, uviedol sudca z mesta Sfax.



Tuniská národná garda v piatok oznámila, že od januára do marca zadržala alebo zachránila pri pokuse dostať sa do Európy viac ako 14.000 migrantov. Väčšina z nich pochádzala zo subsaharskej Afriky.



Tunisko je obľúbeným východiskovým bodom pre utečencov, keďže talianske pobrežie je odtiaľ vzdialené len približne 200 kilometrov. Plavbu cez Stredozemné more často podnikajú v člnoch, ktoré nie sú plavbyschopné.



Podľa údajov OSN najmenej 12.000 z migrantov, ktorí sa tento rok dostali do Talianska, vyplávalo z Tuniska. V roku 2022 ich v rovnakom období bolo 1300.