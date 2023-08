Pri Brne začali rozširovať diaľnicu D1, obmedzí to aj vodičov zo SR

Praha 1. augusta (TASR) - V utorok začala dlho plánovaná rekonštrukcia diaľnice D1 pri Brne. V úseku 30 kilometrov ju rozšíria zo štyroch pruhov na šesť. V prvej etape budú pracovať medzi exitmi na hlavné ťahy smerujúce do Rakúska a na Slovensko. Obmedzenia sa tak dotknú aj vodičov, ktorí cestujú zo SR smerom na Prahu a opačne. Tento úsek by mal byť hotový za dva roky, celá rekonštrukcia je však naplánovaná až do roku 2030. S odvolaním sa na stanicu ČT24 o tom informuje spravodajkyňa TASR.



Od utorka jazdia autá dotknutým úsekom v dvoch zúžených jazdných pruhoch v oboch smeroch, odstavný pruh nie je k dispozícii. Po okolí Prahy ide o najvyťaženejšiu časť českej diaľnice D1, kde sa tvorili kolóny aj pred zavedením obmedzení, a to aj počas prázdninových dní. Podľa sčítania dopravy z roku 2020 prejde denne týmto úsekom viac než 83.000 áut.



V prvej etape rekonštrukcie budú cestári pracovať na provizórnom rozšírení pravého pruhu. Približne od decembra sa doprava presunie práve na tento rozšírený pás. Následne budú demolovať mosty a až potom začnú rozširovať samotnú diaľnicu. Práce na úseku medzi dvoma dôležitými exitmi by mali trvať asi dva roky.



Riaditeľstvo ciest a diaľnic ČR (ŘSD) apeluje na vodičov, aby v úseku dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť, ktorá je 80 km/h. Ak by sa totiž v opravovanej časti diaľnice stala nehoda, dopravný kolaps je podľa nich takmer istý.



Celková rekonštrukcia zahŕňa úsek dlhý 30 kilometrov. Podľa odhadov by mala byť hotová v roku 2030. Šoféri by sa tak podľa ČT24 mali v okolí Brna na nasledujúcich sedem rokov obrniť trpezlivosťou, pretože až do roku 2030 budú na jednotlivých úsekoch pracovať cestári.



Plány na rozšírenie diaľnice boli na stole viac než 20 rokov. Podľa šéfa ŘSD Radka Mátla bola príprava stavby veľmi komplikovaná, súčasťou totiž bolo aj majetkovoprávne vyrovanie. Jednu z komplikácií predstavovali aj sťažnosti spolku Voda z Tetčic, ktorý sa obával, že by stavba mohla narušiť životné prostredie.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)