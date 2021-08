Pri Bruseli pristál evakuačný let z Afganistanu so 193 ľuďmi na palube

Brusel 23. augusta (TASR) - Charterový let so 193 osobami evakuovanými z afganského hlavného mesta Kábul na palube pristál v pondelok na belgickom vojenskom letisku Melsbroek pri Bruseli. Informovala o tom agentúra AFP.



Lietadlo spoločnosti Air Belgium priletelo z leteckej základne v pakistanskom Islamabade. Na palube boli Belgičania i Afganci pracujúci pre zahraničné misie. Základňa v Islamabade slúži na medzipristátie pre belgický vojenský letecký transport z afganskej metropoly.



Podľa AFP i ďalších médií ľudia po pristátí na belgickom vojenskom letisku vystúpili z lietadla a nastupovali do štyroch vojenských autobusov, ktoré tam na nich už čakali. Medzi utečencami boli ženy so šatkami na hlavách a niekoľko malých detí.



Belgická ministerka zahraničných vecí Sophie Wilmesová v nedeľu uviedla, že Belgicko z kábulského letiska transportovalo do Pakistanu už 400 ľudí. Letisko v afganskej metropole zabezpečujú americkí a ďalší spojeneckí vojaci.



Pondelkový let bol prvá evakuácia na belgické územie. Prevezené osoby budú zo základne Melsbroek prevezené na vojenskú základňu Peutie, kde absolvujú zdravotné kontroly a bezpečnostný skríning.



Belgicko je jednou z niekoľkých členských krajín Severoatlatickej aliancie (NATO) a Európskej únie (EÚ), ktoré sa usilujú o záchranu zahraničného personálu a afganských spolupracovníkov z Afganistanu po tom, čo islamistické hnutie Taliban pred týždňom ovládlo Kábul, pripomína AFP.