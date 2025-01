Pri budovaní pevností v Kurskej oblasti spreneverili miliardy rubľov

Moskva 29. januára (TASR) - Ruská generálna prokuratúra v utorok podala žalobu na šéfa rozvojovej agentúry ruskej Kurskej oblasti. Podozrievajú ho zo sprenevery 3,2 miliardy rubľov (31 miliónov eur) na budovanie opevnení v Kurskej oblasti, ktorej časť po prekvapivom útoku Ukrajina dodnes kontroluje. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Dva roky pred ukrajinským útokom gubernátor oblasti Roman Starovojt ubezpečoval verejnosť, že Rusko posilnilo opevnenia pozdĺž 240 kilometrov dlhých hraníc s Ukrajinou. "Momentálne riziko ozbrojeného vpádu na územie Kurskej oblasti z Ukrajiny nie je vysoké. Neustále však pracujeme na posilnení obranyschopnosti regiónu," uviedol vtedajší gubernátor v novembri 2022.



Podľa ruskej agentúry RIA v rokoch 2022 a 2023 federálny ruský rozpočet do Kurskej oblasti uvoľnil 19,4 miliardy rubľov (189 milióna eur) na vybudovanie zákopov a umiestnenie protitankových prekážok tzv. dračích zubov.



Podľa obžaloby zákazky na vybudovanie obranných línií získal úzky okruh podnikateľov. Ich spoločnosti sa následne medzi sebou dohodli a vyvolali zdanie, že pracujú na výstavbe vojenských objektov, aby "vytvorili podvodnú štruktúru výdavkov."



Do korupčnej schémy boli zapletení šéf fondu regionálneho rozvoja oblasti a jeho dvaja zástupcovia, ktorí podľa prokuratúry "využili úradné postavenie na osobný prospech a na nezákonné obohatenie prostredníctvom neoprávneného zmocnenia sa rozpočtových prostriedkov určených na ochranu a posilnenie obranyschopnosti krajiny."



Trojica mužov je vo vyšetrovacej väzbe na základe obvinení z korupcie a hrozí im až 10 rokov väzenia.



"Každý, kto porušil zákon, by mal vedieť, že ho nečaká žiadna zhovievavosť ani odpustky," napísal v utorok na Telegrame dočasný gubernátor Kurskej oblasti Alexandr Chinštejn.



Reuters pripomína, že ukrajinské sily vtrhli do Kurskej oblasti v auguste minulého roka a napriek výraznému tlaku Ruska, ktoré podporujú aj tisíce severokórejských vojakov, sa im darí časť oblasti udržať. Prítomnosť Ukrajiny v pohraničnom regióne posilňuje pozíciu Kyjeva v prípadných mierových rokovaniach.