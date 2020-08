Pri ceste do Egypta treba test na COVID-19, letovísk sa to netýka

Bratislava 7. augusta (TASR) - Cestujúci do Egypta musia od piatka predložiť pri vstupe do krajiny negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Test sa nevyžaduje v prípade priameho príchodu do letovísk Šarm el-Šajch, Hurgáda, Marsa Matrouh a Marsa Alam. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe.



"Cudzinci, ktorí sa zdržiavajú v Káhire, ale nemajú povolenie na pobyt, nebudú môcť cestovať (letecky) z hlavného mesta do troch hlavných pobrežných provincií Egypta (Šarm el-Šajch, Hurgáda, Marsa Matrouh), čo je súčasťou opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu," informuje ďalej ministerstvo.