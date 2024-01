Pri ceste do Španielska zomrelo alebo sa stratilo cez 6000 migrantov

Madrid 9. januára (TASR) - Najmenej 6618 migrantov zahynulo alebo sa stratilo, keď sa snažili vlani dostať po mori do Španielska. Oznámila to v utorok španielska mimovládna organizácia Caminando Fronteras, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Tento počet zahŕňa 384 detí a je takmer trikrát vyšší než rok predtým – v roku 2022 na mori pri ceste do Španielska zahynulo alebo sa stratilo 2390 migrantov.



Zároveň ide o vôbec najvyšší počet migrantov, ktorí prišli o život alebo sa stratili od roku 2007, keď organizácia Caminando Fronteras začala túto štatistiku vypracovávať, uviedla na tlačovej konferencii koordinátorka organizácie Helena Malenová.



Väčšina migrantov sa vlani stratila alebo zomrela na atlantickej migračnej trase z Afriky smerom na španielske Kanárske ostrovy. "Atlantická trasa sa stala najsmrteľnejšou trasou sveta," uviedla Malenová.



Vzhľadom na sprísňovanie kontrol v Stredozemnom mori sa Kanárske ostrovy stali cieľovou destináciou mnohých ľudí, ktorí utekajú pred chudobou a konfliktami z Afriky. Cestu na tieto ostrovy zväčša podnikajú v preplnených plavidlách, ktoré často nie sú vhodné na plavbu po otvorenom mori. Počas celej cesty majú nedostatok jedla i vody.



Podľa Malenovej prišlo vlani k nárastu úmrtí a stratení migrantov cestou do Španielska, pretože záchranárom chýbajú prostriedky na ich záchranu. Okrem toho došlo tiež k nárastu počtu migrantov, ktorí sa snažia do Španielska dostať.



V roku 2023 sa totiž počet migrantov, ktorí nelegálne prišli do Španielska, takmer zdvojnásobil oproti roku 2022. Podľa údajov španielskeho ministerstva vnútra prišlo vlani do tejto juhoeurópskej krajiny ilegálne 56.852 migrantov, čo je najviac od roku 2018, keď ich prišlo vyše 64.000. Veľká väčšina z nich, približne 70 percent, dorazila práve na Kanárske ostrovy, ktoré sa nachádzajú necelých 100 kilometrov od afrického pobrežia.



Organizácia Caminando Fronteras štatistiku zostavuje na základe údajov rodín migrantov, ktorí zomreli alebo sa stratili, a oficiálnych štatistík záchranárov.