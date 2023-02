Pri ďalšej smrteľnej nehode v Pakistane zahynulo 22 ľudí

Pešávar 7. februára (TASR) - Najmenej 22 osôb prišlo o život pri utorkovej nehode autobusu, ktorý sa zrazil s osobným autom a následne sa zrútil do rokliny. Zranenia utrpelo ďalších 12 osôb. Ide už o druhú smrteľnú nehodu, ktorá sa na pakistanských cestách odohrala v priebehu jedného týždňa. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Nehoda sa stala 500 kilometrov od mesta Pešávar. Autobus mal namierené do mesta Rávalpindí. Miestna polícia uviedla, že záchranári previezli mŕtvych a ranených do nemocnice. Niektorí z cestujúcich utrpeli vážne zranenia a sú v kritickom stave.



Tragická dopravná nehoda sa v Pakistane stala aj v piatok. Pri zrážke autobusu s nákladným autom v tuneli na severe krajiny zahynulo 17 ľudí. Ďalšia smrteľná nehoda sa na pakistanských cestách odohrala aj 29. januára, keď autobus narazil do oporného piliera, začal horieť a zrútil sa z mosta. Nešťastie si vyžiadalo 40 obetí.



V Pakistane dochádza k smrteľným dopravným nehodám pomerne často v dôsledku chabej cestnej infraštruktúry a nerešpektovania dopravných predpisov, píše AFP.