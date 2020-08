Pri demonštráciách proti izraelskému premiérovi zatkli 30 ľudí

Jeruzalem 23. augusta (TASR) - Izraelská polícia oznámila, že zatkla 30 demonštrantov po tom, čo v noci na nedeľu protestovali v Jeruzaleme tisícky ľudí a výkrikmi ako "Zločinný premiér!" či "Si prepustený!" žiadali odstúpenie premiéra Benjamina Netanjahua. Píše o tom agentúra AP.



Demonštranti - niektorí hrajúci na hudobné nástroje - sa zhromaždili pred oficiálnym sídlom predsedu izraelskej vlády. Miestne médiá odhadli ich počet na približne 10.000.



Policajné hlásenie z nedeľného rána uvádza, že počas demonštrácie došlo k násilnostiam a že boli pri nej zranení aj niekoľkí policajti.



Protesty proti Netanjahuovi sa pravidelne konajú už niekoľko týždňov. Izraelský premiér čelí v troch rôznych korupčných kauzách obžalobe z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva.



Nespokojenci tiež tvrdia, že premiér by nemal zotrvávať v úrade v období, keď je proti nemu vedené súdne konanie, a zároveň prejavujú nevôľu nad tým, ako zvláda krízu spôsobenú koronavírusovou infekciou.



Netanjahu začal na svoju obhajobu argumentovať dosiahnutím prelomovej dohody o normalizácii vzťahov židovského štátu so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), ku ktorej došlo 13. augusta. Tento deň dokonca označil za "historický", avšak ani to mu zatiaľ nepomohlo demonštrácie upokojiť.