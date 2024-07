Pri dopravnej nehode minibusu zahynulo na Ukrajine 14 ľudí

Kyjev 6. júla (TASR) - Pri dopravnej nehode nákladného auta s minibusom zahynulo v sobotu na severozápade Ukrajiny najmenej 14 ľudí, uviedol na sociálnej sieti Telegram tamojší minister vnútra Ihor Klymenko. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a spravodajského webu The New Voice of Ukraine.



K incidentu došlo podľa úradov pri obci Verkhiv v Rivnenskej oblasti na severozápade krajiny. Medzi obeťami je aj šesťročné dieťa, píše agentúra Reuters.



Dopravnú nehodu prežila jedna žena. Utrpela však vážne zranenia a je v ohrození života, informovali tamojšie úrady. Podľa Klymenka na mieste naďalej zasahujú záchranári a polícia.