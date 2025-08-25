< sekcia Zahraničie
Pri dopravnej nehode na diaľnici D3 sa zranil 50-ročný vodič
Autor TASR
Čadca 25. augusta (TASR) - Zranenia vyžadujúce si jednorazové ošetrenie utrpel pri predpoludňajšej dopravnej nehode na diaľnici D3 50-ročný vodič nákladného motorového vozidla. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, pri jazde v smere z Čadce do Svrčinovca dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke a vrazil do označeného signalizačného vozíka diaľničiarov.
„Následne narazil do označeného nákladného vozidla Mercedes a do odstaveného osobného vozidla Toyota. Alkohol vykonanými dychovými skúškami u účastníkov nehody nebol,“ priblížila polícia.
Doplnila, že diaľnica D3 v úseku Čadca - Svrčinovec bude do 15.00 h uzavretá z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody a premávka je presmerovaná na cestu I/11 cez mesto Čadca.
