Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Zahraničie

Pri dopravnej nehode na diaľnici D3 sa zranil 50-ročný vodič

.
Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

Polícia doplnila, že diaľnica D3 v úseku Čadca - Svrčinovec bude do 15.00 h uzavretá z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody a premávka je presmerovaná na cestu I/11 cez mesto Čadca.

Autor TASR
Čadca 25. augusta (TASR) - Zranenia vyžadujúce si jednorazové ošetrenie utrpel pri predpoludňajšej dopravnej nehode na diaľnici D3 50-ročný vodič nákladného motorového vozidla. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, pri jazde v smere z Čadce do Svrčinovca dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke a vrazil do označeného signalizačného vozíka diaľničiarov.

„Následne narazil do označeného nákladného vozidla Mercedes a do odstaveného osobného vozidla Toyota. Alkohol vykonanými dychovými skúškami u účastníkov nehody nebol,“ priblížila polícia.



Doplnila, že diaľnica D3 v úseku Čadca - Svrčinovec bude do 15.00 h uzavretá z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody a premávka je presmerovaná na cestu I/11 cez mesto Čadca.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb