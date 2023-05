Pri dopravnej nehode na diaľnici v Turecku zahynulo najmenej 12 ľudí

Istanbul 7. mája (TASR) - Najmenej 12 ľudí zahynulo a ďalších 31 utrpelo zranenia, z toho traja vážne, pri zrážke viacerých vozidiel v provincii Hatay na juhu Turecka. TASR správu prevzala v nedeľu z agentúr DPA a AP.



K nehode došlo na diaľnici spájajúcej mestá Iskenderun a Antakya v sobotu neskoro večer.



Nákladné auto naložené sutinami narazilo do iného nákladného auta, ktorého vodič nezvládol riadenie. Prešiel do protismeru, kde narazil do deviatich áut a dvoch mikrobusov, informovali miestne médiá. Vozidlá po náraze začali horieť.



Mnohé z nich boli zaparkované popri ceste pri čerpacej stanici, kde sa priatelia a príbuzní prišli rozlúčiť s mužmi, ktorí odchádzali na povinnú vojenskú službu.



Turecký minister zdravotnícka Fahrettin Koca uviedol, že na miesto nehody bolo vyslaných 22 sanitiek a tri tímy zdravotníckych záchranárov.



Provincia Hatay bola jednou z najviac zasiahnutých oblastí, ktorú 6. februára postihlo mimoriadne ničivé zemetrasenie. Podľa vlády si v Turecku vyžiadalo najmenej 50.783 obetí na životoch.



Úrady naďalej v oblasti odstraňujú sutiny zničených domov.