Pri dopravnej nehode neďaleko hraníc s Mexikom zahynulo 10 ľudí

Washington 5. augusta (TASR) - Prinajmenšom desať ľudí zahynulo pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na juhu amerického štátu Texas. Preplnená dodávka vezúca 29 migrantov bez dokladov tam v stredu popoludní miestneho času narazila do kovového stĺpu. Medzi obeťami je aj vodič, ktorý prekračoval povolenú rýchlosť a keď schádzal z diaľnice, stratil nad preťaženým vozidlom - navrhnutým pre maximálne 15 cestujúcich - kontrolu, informovala agentúra AP.



Ďalších 20 ľudí utrpelo pri nehode vážne zranenia.



K nehode podľa miestnych médií a úradov došlo okolo 16.00 h miestneho času (23.00 h SELČ) pri meste Falfurrias ležiacom niekoľko desiatok kilometrov od hraníc s Mexikom.



Nehoda sa stala na trase, ktorú často používajú prevádzači, aby v často preplnených vozidlách dostali migrantov z hraníc do USA.



K jednej z najhorších nehôd tohto druhu v USA došlo 3. marca pri meste Holtville ležiacom na juhu amerického štátu Kalifornia, keď sa ťahač s návesom zrazil s preplneným vozidlom vezúcim migrantov. Zahynulo vtedy 13 osôb.



Počet migrantov prichádzajúcich do USA na začiatku pandémie nového koronavírusu klesol. Opätovne sa však začal zvyšovať po nástupe nového prezidenta Joea Bidena. Republikáni pritom Bidena obviňujú z toho, že zapríčinil nárast migrácie do USA, keď uvoľnil niektoré z prísnych imigračných zákonov svojho predchodcu vo funkcii Donalda Trumpa, pripomína agentúra AFP.