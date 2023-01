Pri dopravnej nehode v Číne zahynulo 19 ľudí

Peking 8. januára (TASR) – Devätnásť ľudí zahynulo v nedeľu pri dopravnej nehode na východe Číny. Ďalších 20 osôb utrpelo podľa štátnych médií zranenia, píše agentúra AFP.



K nehode došlo v okrese Nan-čchang v provincii Ťiang-si včasne zrána krátko pred 01.00 h miestneho času (sobota 18.00 h SEČ). Vyžiadala si 19 mŕtvych, 20 ľudí utrpelo zranenia, zranených poslali do nemocnice, spresnila štátna televízia CCTV na základe správ od miestnych úradov.



Do ľudí, účastníkov pohrebu kladúcich duchom mŕtvych popri cestnej komunikácii potravinové obety – ako je to v Číne prastarým zvykom –, narazilo nákladné auto. Účastníci tejto náboženskej ceremónie mali potom zamierené do krematória na samotný pohrebný obrad, vysvetľuje AFP.



Polícia v okrese Nan-čchang následne zverejnila výstrahu pre vodičov. Upozornila, že v oblasti je hmlisté počasie spôsobujúce nízku viditeľnosť.



V decembri zomrel v strednej Číne jeden človek počas hromadnej dopravnej nehody, pri ktorej sa počas hmly zrazilo až niekoľko stoviek vozidiel. V septembri na juhozápade krajiny zahynulo 27 cestujúcich, keď sa autobus, ktorý ich prevážal do karantény, prevrátil na diaľnici.