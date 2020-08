Pri dopravnej nehode v Grécku zahynulo najmenej desať utečencov

Atény 5. augusta (TASR) - Najmenej desať utečencov zahynulo v stredu nadránom pri dopravnej nehode na severe Grécka. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na grécku políciu.



Autu, ktorým sa údajne pašeráci snažili migrantov prepraviť cez mesto Alexandrupoli neďaleko tureckých hraníc, skomplikovali jazdu práce na diaľnici. Vzápätí vozidlo narazilo do cementového podkladu, na ktorom majú neskôr postaviť colné búdky, priblížila agentúra.



Počet a národnosti členov posádky neboli bezprostredne známe, všetci pasažieri sú však pravdepodobne muži, priblížila agentúra AP.



Na mieste nešťastia zahynulo osem pasažierov, dvaja zomreli na následky zranení v nemocnici. Ďalší dvaja boli prevezení v kritickom stave na jednotku intenzívnej starostlivosti.



Nehoda sa odohrala na ceste spájajúcej Turecko s gréckym mestom Solún, kde polícia často vykonáva kontrolu dodávok pre podozrenie, že by v nich pašeráci mohli nelegálne prevážať utečencov, píše DPA.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prišlo od začiatku tohto roka do Grécka takmer 11.000 utečencov - zhruba 2400 z nich po pevnine prekročením turecko-gréckych štátnych hraníc.



Väčšina z nich sa snaží vyhnúť registrácii v Grécku a neskôr zaplatí pašerákom ľudí, aby ich cez Severné Macedónsko previezli do krajín západnej Európy.