Pri dopravnej nehode vo Vietname zahynulo päť ľudí

Hanoj 13. júna (TASR) - Päť žien prišlo o život a tri utrpeli ťažké zranenia pri nehode, ku ktorej došlo v sobotu vo vietnamskej provincii Dak Nông, kde nákladné auto narazilo do predajných stánkov postavených pri ceste. Informovala o tom agentúra DPA.



Nehoda sa stala približne o 06.10 h miestneho času (01.10 h SELČ). Nákladné vozidlo narazilo z boku do iného nákladiaka, ktorý následne zišiel z cesty, narazil do skupiny ôsmich ľudí a prevrátil sa. Tri ženy svojim zraneniam podľahli na mieste, ďalšie dve po prevoze do nemocnice, uviedol primár oddelenia úrazovej chirurgie miestnej nemocnice s tým, že stav troch zranených žien je kritický.



Vietnam patrí ku krajinám s najvyšším počtom obetí dopravných nehôd. V roku 2019 tam pri nich zahynulo vyše 7600 ľudí.