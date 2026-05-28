Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Zahraničie

Pri dronovom útoku Hizballáhu zomrela izraelská vojačka

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Armáda identifikovala vo vyhlásení obeť ako 20-ročnú seržantku Rotem Janajovú, ktorá „zahynula počas operačnej činnosti na severe Izraela“.

Autor TASR
Jeruzalem 28. mája (TASR) - Izraelská vojačka zahynula v stredu neďaleko hraníc s Libanonom po zásahu bezpilotného lietadla, ktoré patrilo militantnému hnutiu Hizballáh. Ďalší dvaja záložníci utrpeli pri útoku zranenia, píše TASR podľa agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).

Armáda identifikovala vo vyhlásení obeť ako 20-ročnú seržantku Rotem Janajovú, ktorá „zahynula počas operačnej činnosti na severe Izraela“. Dodala, že pri tom istom incidente utrpel jeden záložník ťažké a ďalší stredne ťažké zranenia.

Na základe zistení predbežného vyšetrovania vybuchli vo vojenskej zóne na hraniciach medzi Izraelom a Libanonom dva drony, ktoré vyslal Hizballáh. Jeden z nich zasiahol Janajovú, keď sa utekala skryť do úkrytu. Druhý dron zranil dvoch záložníkov.

TOI poukázal na to, že v oblasti sa síce spustili sirény, ale drony sa nepodarilo zlikvidovať.

Od začiatku bojov medzi militantami z Hizballáhu a Izraelom zahynulo od 2. marca celkovo 23 izraelských vojakov a jeden civilista, uviedla AFP.
.

Neprehliadnite

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4