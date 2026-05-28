Pri dronovom útoku Hizballáhu zomrela izraelská vojačka
Autor TASR
Jeruzalem 28. mája (TASR) - Izraelská vojačka zahynula v stredu neďaleko hraníc s Libanonom po zásahu bezpilotného lietadla, ktoré patrilo militantnému hnutiu Hizballáh. Ďalší dvaja záložníci utrpeli pri útoku zranenia, píše TASR podľa agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
Armáda identifikovala vo vyhlásení obeť ako 20-ročnú seržantku Rotem Janajovú, ktorá „zahynula počas operačnej činnosti na severe Izraela“. Dodala, že pri tom istom incidente utrpel jeden záložník ťažké a ďalší stredne ťažké zranenia.
Na základe zistení predbežného vyšetrovania vybuchli vo vojenskej zóne na hraniciach medzi Izraelom a Libanonom dva drony, ktoré vyslal Hizballáh. Jeden z nich zasiahol Janajovú, keď sa utekala skryť do úkrytu. Druhý dron zranil dvoch záložníkov.
TOI poukázal na to, že v oblasti sa síce spustili sirény, ale drony sa nepodarilo zlikvidovať.
Od začiatku bojov medzi militantami z Hizballáhu a Izraelom zahynulo od 2. marca celkovo 23 izraelských vojakov a jeden civilista, uviedla AFP.
