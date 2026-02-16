< sekcia Zahraničie
Pri dronovom útoku na trh v Severnom Kordofáne zahynulo 28 ľudí
Odľahlé mesto Sodari leží približne 230 kilometrov severozápadne od el-Obeid, hlavného mesta štátu Severný Kordofán, ktoré sa RSF snažia opäť obkľúčiť.
Chartúm 16. februára (TASR) - Pri dronovom útoku na preplnený trh v strednom Sudáne prišlo o život najmenej 28 ľudí, uviedla v pondelok ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers. Nešpecifikovala však, kto je za útok zodpovedný. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Uvedená organizácia, ktorá monitoruje takmer trojročnú vojnu medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) uviedla, že v nedeľu zasiahlo niekoľko dronov trh neďaleko mesta Sodari v štáte Severný Kordofán. Ide o oblasť kontrolovanú RSF, ktorá je v súčasnosti miestom najostrejších bojov.
„Útok sa odohral v čase, keď bol trh plný civilistov vrátane žien, detí a starších ľudí,“ uviedla organizácia s tým, že zatiaľ ide len o predbežný počet obetí.
V oblasti Kordofánu došlo v uplynulom období k nárastu smrtiacich dronových útokov, keďže obe strany bojujú o dôležitú os krajiny vedúcu zo západu na východ. Tá spája západnú oblasť Darfúr - kontrolovanú RSF, s hlavným mestom Chartúm - kontrolovaným armádou, pričom táto trasa vedie práve cez el-Obeid.
Minulú stredu zahynuli pri dronovom útoku RSF na juhu krajiny dve deti a desiatky ďalších utrpelo zranenia, zatiaľ čo iný útok vážne poškodil sklad Organizácie Spojených národov (OSN), v ktorom boli uložené zásoby potravín určené na pomoc hladujúcim.
Od apríla 2023 pripravil konflikt medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Sily rýchlej podpory (RSF) o život desaťtisíce ľudí, z domovov vyhnal 11 miliónov ďalších a spustil jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.
