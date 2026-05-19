Pri dronovom útoku na trhovisko zomrelo 28 ľudí
Autor TASR
Chartúm 19. mája (TASR) - Dronový útok na trhovisku v sudánskom meste Gubajš v provincii Západný Kordofán si v utorok vyžiadal najmenej 28 mŕtvych a 23 zranených. Agentúru AFP o tom informoval zdravotnícky zdroj a traja svedkovia, píše TASR.
Útoky dronov sa v posledných mesiacoch v celom Sudáne zintenzívnili. Dôvodom je konflikt medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré sú od apríla 2023 vo vojnovom stave. Zasiahnuté mesto Gubajš spadá pod kontrolu RSF, píše AFP.
Zranených ľudí podľa lekárskeho zdroja previezli záchranári do miestnej nemocnice.
Dvaja svedkovia pre AFP uviedli, že dron zasiahol preplnenú reštauráciu na hlavnom trhovisku mesta, pričom útok pripisovali armáde. Ďalší svedok tvrdil, že dron najskôr zasiahol a zničil auto RSF, v ktorom „zabil troch ľudí a až potom zasiahol reštauráciu“.
Armádny zdroj tieto správy poprel s tým, že armáda nemieri na civilistov a „podniká útoky len na vojenské ciele“, vrátane ozbrojených vozidiel a skladov zbraní i munície. RSF sa k incidentu zatiaľ nevyjadrili.
