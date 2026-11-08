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Pri dronovom útoku na vojenskú základňu v Kolumbii zahynuli 3 vojaci
Niektoré drogové gangy a povstalecké skupiny na to reagovali zintenzívnením útokov na kolumbijské ozbrojené sily.
Autor TASR
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Bogota 8. novembra (TASR) - Pri útoku dronom na vojenskú základňu v severnej Kolumbii zahynuli traja vojaci a najmenej 16 bolo zranených, uviedla kolumbijská armáda v sobotnom vyhlásení. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP.
Úrady zatiaľ neoznámili, kto stojí za útokom v Santa Rosa del Sur, malej obci na úpätí pohoria San Lucas. Okolie Santa Rosy je bohaté na zlaté bane a už dlho je predmetom sporov medzi klanom Gulf, Národnooslobodzovacou armádou (ELN) a menšími skupinami vedenými bývalými členmi Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC).
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré zachytávajú oblaky dymu stúpajúce zo základne po troch výbuchoch a vojakov hľadajúcich úkryt.
„Tí, ktorí stoja za týmto útokom... sa nebudú mať kde skryť,“ varoval prezident Abelardo de la Espriella na sieti X. „Každý útok na našich vojakov posilňuje naše odhodlanie brániť Kolumbiu,“ dodal.
Od nástupu de la Espriellu do úradu v auguste sa v niekoľkých vidieckych oblastiach Kolumbie zintenzívnilo násilie. Konzervatívny líder zrušil mierové rokovania so zostávajúcimi povstaleckými skupinami v krajine a zaujal konfrontačnejší postoj, ktorý zahŕňa častejšie letecké údery a vytvorenie spoločných zásahových jednotiek na ochranu strategických objektov vrátane ropovodu vedúceho od karibského pobrežia do strednej Kolumbie.
Niektoré drogové gangy a povstalecké skupiny na to reagovali zintenzívnením útokov na kolumbijské ozbrojené sily. Minulý týždeň bola vojenská základňa v provincii Tolima terčom útoku raketami vyrobenými z plynových fliaš, pri ktorom zahynuli štyria civilisti. V pohraničnom meste Cucuta bola polícia viackrát napadnutá bombami aktivovanými na diaľku.
Predtým, ako sa v auguste začalo funkčné obdobie súčasného prezidenta, viedla kolumbijská vláda viacero mierových rokovaní s povstaleckými skupinami, avšak s malým úspechom. Vláda de la Espriellu zastáva názor, že drogové gangy a povstalecké skupiny využili prímerie s predchádzajúcim kabinetom na upevnenie kontroly nad vidieckymi oblasťami, kde vyberajú dane od miestnych podnikov a profitujú z obchodu s drogami.
Mierová dohoda z roku 2016 medzi kolumbijskou vládou a Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie viedla k demobilizácii viac ako 14.000 bojovníkov a umožnila bývalým rebelom založiť politickú stranu. V posledných rokoch však menšie skupiny bojujú o územia opustené gerilami FARC.
Úrady zatiaľ neoznámili, kto stojí za útokom v Santa Rosa del Sur, malej obci na úpätí pohoria San Lucas. Okolie Santa Rosy je bohaté na zlaté bane a už dlho je predmetom sporov medzi klanom Gulf, Národnooslobodzovacou armádou (ELN) a menšími skupinami vedenými bývalými členmi Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC).
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré zachytávajú oblaky dymu stúpajúce zo základne po troch výbuchoch a vojakov hľadajúcich úkryt.
„Tí, ktorí stoja za týmto útokom... sa nebudú mať kde skryť,“ varoval prezident Abelardo de la Espriella na sieti X. „Každý útok na našich vojakov posilňuje naše odhodlanie brániť Kolumbiu,“ dodal.
Od nástupu de la Espriellu do úradu v auguste sa v niekoľkých vidieckych oblastiach Kolumbie zintenzívnilo násilie. Konzervatívny líder zrušil mierové rokovania so zostávajúcimi povstaleckými skupinami v krajine a zaujal konfrontačnejší postoj, ktorý zahŕňa častejšie letecké údery a vytvorenie spoločných zásahových jednotiek na ochranu strategických objektov vrátane ropovodu vedúceho od karibského pobrežia do strednej Kolumbie.
Niektoré drogové gangy a povstalecké skupiny na to reagovali zintenzívnením útokov na kolumbijské ozbrojené sily. Minulý týždeň bola vojenská základňa v provincii Tolima terčom útoku raketami vyrobenými z plynových fliaš, pri ktorom zahynuli štyria civilisti. V pohraničnom meste Cucuta bola polícia viackrát napadnutá bombami aktivovanými na diaľku.
Predtým, ako sa v auguste začalo funkčné obdobie súčasného prezidenta, viedla kolumbijská vláda viacero mierových rokovaní s povstaleckými skupinami, avšak s malým úspechom. Vláda de la Espriellu zastáva názor, že drogové gangy a povstalecké skupiny využili prímerie s predchádzajúcim kabinetom na upevnenie kontroly nad vidieckymi oblasťami, kde vyberajú dane od miestnych podnikov a profitujú z obchodu s drogami.
Mierová dohoda z roku 2016 medzi kolumbijskou vládou a Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie viedla k demobilizácii viac ako 14.000 bojovníkov a umožnila bývalým rebelom založiť politickú stranu. V posledných rokoch však menšie skupiny bojujú o územia opustené gerilami FARC.