Pri dronovom útoku v Sudáne zahynuli dve deti
Autor TASR
Chartúm 11. februára (TASR) - Dronový útok sudánskych polovojenských jednotiek Síl rýchlej podpory (RSF) v stredu zabil dve deti a spôsobil zranenia 12 ďalším v meste ar-Rahad na juhu krajiny, uviedol zdroju z prostredia zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spomínané mesto leží v sudánskej oblasti Kordofán, ktorá je v súčasnosti najkrvavejším bojiskom vo vojne medzi RSF a sudánskou armádou, ktorá trvá od apríla 2023.
„Videl som desiatky zranených študentov,“ povedal agentúre AFP jeden zo svedkov útoku a dodal, že dron zasiahol tradičnú náboženskú moslimskú školu.
Mesto ar-Rahad v štáte Severný Kordofán armáda vo februári znovu dobyla v rámci rýchlej ofenzívy, ktorá sa posunula na západ, aby prelomila dlhotrvajúce obliehanie hlavného mesta štátu el-Obeid.
RSF sa odvtedy snažia znovu obkľúčiť el-Obeid, a to aj prostredníctvom opakovaných dronových útokov na hlavnú diaľnicu vedúcu z mesta, ktorá spája západnú oblasť Dárfúr s hlavným mestom Chartúm.
Od apríla 2023 pripravil konflikt medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Sily rýchlej podpory (RSF) o život desaťtisíce ľudí, z domovov vyhnal 11 miliónov ďalších a spustil jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.
