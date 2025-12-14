< sekcia Zahraničie
Pri dronovom útoku zomrelo v Sudáne šesť vojakov mierovej misie OSN
Vláda so sídlom v meste Port Sudan vydala vyhlásenie, v ktorom útok odsúdila a z jeho prípravy obvinila polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF).
Autor TASR
Chartúm 13. decembra (TASR) - Šesť zamestnancov mierovej misie Organizácie spojených národov v Abyei (UNISFA) zomrelo v sobotu pri útoku dronom v sudánskom regióne Kordofán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Misia vo vyhlásení uviedla, že „šesť vojakov bolo zabitých a šiesti boli zranení“, z toho štyria vážne, pri dronovom útoku v ich tábore v meste Kadugli v štáte Južný Kordofán. Všetky obete boli bangladéšskej národnosti.
Dočasný bangladéšsky premiér Muhammad Júnus uviedol, že je útokom „hlboko zarmútený“. Organizáciu Spojených národov (OSN) požiadal, aby všetkým jeho krajanom v Sudáne poskytla „všetku potrebnú núdzovú pomoc“.
Vláda so sídlom v meste Port Sudan vydala vyhlásenie, v ktorom útok odsúdila a z jeho prípravy obvinila polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF). Šéf sudánskej armády Abdal Fattáh Burhán útok označil za „nebezpečnú eskaláciu“.
Občianska vojna v Sudáne medzi RSF a regulárnou armádou trvá od apríla 2023. Na čele regulárnej armády je Burhán, polovojenské RSF vedie Burhánov niekdajší zástupca Daklú. Táto viac ako dva roky trvajúca vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených. Vojna podľa OSN vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete.
